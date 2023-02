Zelensky torna a casa con i missili Samp-T

“Il presidente Zelensky ci teneva a ringraziare ancora l’Italia per il grande impegno che sta portando avanti a 360 gradi. È molto sensibile al tema del Samp-T sul quale abbiamo potuto dare delle rassicurazioni”. È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a Bruxelles.

“Mi ha nuovamente invitato a Kiev e tiene particolarmente che ci sia una nostra presenza, adesso stiamo lavorando per capire come organizzarla” ha aggiunto la Meloni riferendosi ancora all’incontro che ha avuto con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Assolutamente sì, siamo da tempo impegnati in joint venture” con Parigi, ha aggiunto il premier riferendosi all’invio dell’Italia con la Francia del sistema Samp-T a Kiev, “su una materia molto importante per l’Ucraina”. “Credo che si stia procedendo speditamente e nei prossimi giorni saremo in grado di annunciarlo definitivamente” ha aggiunto ancora il premier Meloni.

Macron: “Faremo insieme una cosa importante per l’Ucraina, con la decisione sui Samp-T”

“Non ho avuto un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni ma ci siamo incrociati. E sono felice soprattuto che faremo insieme una cosa importante per l’Ucraina, con la decisione sui Samp-T. È questo ciò che conta, l’efficacia” ha detto, invece, il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue rispondendo a una domanda sulle affermazioni della premier Meloni che aveva definito “inopportuno” l’invito di Macron a Zelensky.

