Zeudi Di Palma, chi è Miss Italia 2022? Altezza, origini, età e biografia della ragazza di Scampia

Zeudi Di Palma, chi è la nuova Miss Italia 2022? La ragazza, originaria di Scampia, ha vinto il titolo di donna più bella d’Italia il 13 febbraio 2022.

Zeudi Di Parma: biografia, età, altezza e origini della ragazza di Scampia

Il 13 febbraio 2022, Zeudi Di Palma è stata scelta come la donna più bella d’Italia, vincendo il titolo di Miss Italia. La proclamazione e l’assegnazione del titolo alla concorrente è avvenuta nel corso della diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live trasmessa dal Casinò di Venezia.

Zeudi Di Palma è nata a Napoli, ha 20 anni, capelli e occhi castani ed è alta 172 centimetri. La giovane Miss Italia 2022 vive a Scampia con la sua famiglia composta dalla madre Maria Rosaria e dai suoi due fratelli maggiori Giuseppe, 23 anni, e Asia, 22 anni.

A proposito del padre, la ragazza ha spiegato durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Non lo vivo da quando ho 2 anni: se ne è andato di casa e non si è più occupato di noi”.

Dal momento in cui il padre li ha lasciati, quindi, la madre della 20enne ha cresciuto da sola i suoi tre figli.

Chi è Miss Italia 2022? Formazione, fidanzato, Instagram

Zeudi Di Palma ha scelto di non rivelare la sua data di nascita ma ha raccontato di essere iscritta alla facoltà di Sociologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La vita privata e sentimentale della giovane Miss Italia appare avvolta nel mistero. Non è noto se la modella abbia un fidanzato oppure se sia single. Nelle foto postate sul suo account Instagram, tuttavia, appare sempre da sola.

Su Instagram, la ragazza conta circa 6.000 followers ma è indubbio che i suoi seguaci aumenteranno in modo considerevole dopo la vittoria di Miss Italia 2022.

Curiosità su Zeudi di Palma: attivismo e passioni della giovane Miss Italia

Zeudi Di Palma lavora come modella ed è anche un’attivista: la giovane, infatti, collabora con l’associazione “La lampada di Scampia”, istituita dalla madre Maria Rosaria. Con l’associazione, la ragazza si impegna a promuovere e valorizzare il talento dei giovani e sottrarli alla strada. Il contributo manifestavo nei confronti della sua città è estremamente apprezzato in contesto locale e da parte dell’amministrazione comunale di Scampia.

La 20enne, oltre ad amare la moda, è appassionata di calcio e adora condividere sul suo profilo Instagram scatti della sua città e fotografie artistiche che riguardano i suoi shooting mentre si dedica alla carriera di modella.

A proposito del concorso di Miss Italia, Zeudi Di Palma ha rivelato: “Ho tentato il concorso perché chi come me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una via di uscita”.

La ragazza ha potuto partecipare al concorso in quanto già vincitrice del titolo di Miss Napoli.