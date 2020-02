Appalti e mazzette, non si salva neanche l’Arsenale della Marina. A Taranto 12 arresti per le gare relative all’ammodernamento della flotta militare

La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari 12 persone, accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione e furto aggravato, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Taranto, sull’aggiudicazione di alcuni appalti relativi a lavori di ammodernamento e riparazione delle unità navali in dotazione alla Marina Militare. Tra i destinatari del provvedimento cautelare ci sono imprenditori, due ufficiali della Marina e due dipendenti civili dello stesso corpo.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto di Taranto, Maurizio Carbone, ha svelato l’esistenza di un’associazione a delinquere, composta da imprenditori tarantini, in grado di pilotare a proprio favore le aggiudicazioni degli appalti banditi dall’Arsenale e dalla Stazione navale della Marina Militare di Taranto. Il gruppo d’affari, con la connivenza di un ufficiale della Marina, è riuscito ad aggiudicarsi, tra ottobre e dicembre 2018, 15 appalti per un totale di 4,8 milioni di euro.

Gli inquirenti hanno scoperto, in particolare, che una gara da circa 3 milioni di euro è stata frazionata in 11 gare per garantire, ad ogni società gestita dagli imprenditori coinvolti, di aggiudicarsi una porzione dei lavori e di conseguire un maggior guadagno. Dagli accertamenti effettuati è emerso, inoltre, che la ripartizione degli appalti è stata effettuata “scientificamente”, in modo tale che il totale degli importi relativi alle gare venisse equamente diviso fra gli associati. L’ufficiale della Marina veniva informato, puntualmente, sia dei nominativi delle imprese partecipanti alle varie gare, nonché del nome del vincitore concordato.

A comunicare in anticipo il dettaglio dei bandi di gara, rispetto alla data di pubblicazione degli avvisi, era un dipendente civile dell’Arsenale, mentre un altro ufficiale, in servizio presso l’ufficio “servizio efficienza navi”, per far ottenere agli imprenditori l’affidamento di lavori si faceva regalare elettrodomestici, mobili e lavori di ristrutturazione di un’abitazione. E uno degli imprenditori, per risparmiare sulle spese dei materiali, ha corrotto, ripetutamente, un responsabile dei magazzini dell’Arsenale per consentirgli di asportare illecitamente beni di proprietà della Marina da utilizzati per le lavorazioni fatturandoli come fossero stati forniti dalla società incaricata dei lavori.

“La Forza Armata – fa sapere in una nota la Marina Militare – segue con attenzione gli sviluppi della vicenda giudiziaria ed esprime il pieno sostegno per il lavoro svolto dalla Magistratura cui assicura la massima collaborazione per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili. Ciò anche al fine di tutelare quanti con sacrificio ed onestà sono impegnati ogni giorno per la difesa dal mare e sul mare del Paese”.