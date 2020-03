Apre il Covid 3 hospital a Casal Palocco. A Roma saranno cinque le strutture dedicate all’emergenza Coronavirus

Continua senza sosta, in una vera e propria corsa contro il tempo, il potenziamento delle strutture ospedaliere della Capitale per far fronte all’epidemia da Covid-19. La rete messa in piedi dalla Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza da ieri può contare anche sull’Istituto Clinico Casal Palocco, una struttura privata che è stata trasformata nel cosiddetto Covid 3 Hospital di Roma e che si andrà ad affiancare ai primi due già attivi ossia il Columbus aperto al Policlinico Gemelli e lo Spallanzani. Un piano che verrà ulteriormente integrato a breve con l’apertura del Covid 4 Hospital in una delle torri del Policlinico di Tor Vergata e l’ospedale militare del Celio. Poi sarà la volta del Covid 5 Hospital che verrà allestito al presidio Eastman del Policlinico Umberto I.