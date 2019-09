Carboni ardenti in Rai. Gaffe del Tg1: “Cento anni fa nasceva Aldo Moro”. In realtà l’ex presidente della Dc nacque nel 1916

La povera malcapitata è stata la mezzobusto Laura Chimenti, ma ovviamente la colpa non è direttamente sua. Fatto sta che, nel corso del Tg1 delle 20 di lunedì, la giornalista ha lanciato il servizio sull’archivio inedito di Aldo Moro, archivio custodito dalla famiglia e ora restaurato. Nel presentare il servizio, però, la Chimenti ha detto che “cento anni fa nasceva Aldo Moro”. Peccato però che l’ex presidente della Democrazia Cristiana sia nato sì il 23 settembre, ma del 1916. Ergo: 103 anni fa. Una gaffe di un telegiornale che non si è distinto nell’ultimo periodo per qualità dell’informazione e ascolti. Non è un caso che, come si sa, anche il direttore del Tg, Giuseppe Carboni (nella foto), è uno di coloro che potrebbero essere sostituiti nel giro di nomine in Rai che potrebbe esserci a breve.