Cassardo, il medico alpinista ferito sull’Himalayana è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Skardu. Le sue condizioni sono gravi

Il medico trentenne, piemontese, Francesco Cassardo (a dx nella foto), è salvo ma è in gravi condizioni dopo essere precitato per centinaia di metri durante una discesa con gli sci dal Gasherbrum VII, in Pakistan. Dopo un incubo durato oltre 24 ore, l’italiano è stato raggiunto, questa mattina, intorno alle 3 italiane, da un elicottero e trasportato all’ospedale di Skardu. Lo riferisce su Facebook l’amico Cala Cimenti, compagno di scalata che lo ha assistito in attesa dei soccorsi.

Cassardo era arrivato in Pakistan per aiutare medici e infermieri di un ambulatorio locale, poi ha deciso di scendere con gli sci dalla vetta Himalayana, ma, sabato pomeriggio, è caduto scivolando per centinaia di metri. Da lì è cominciato l’incubo per i due italiani che, superata con difficoltà la notte, hanno atteso per ore i soccorsi che non arrivavano, nonostante gli appelli delle autorità italiane.

“Sembra di vivere dentro un incubo e non trovare la strada per uscire – aveva scritto ieri Cimenti su Facebook -. In 20 anni di elisoccorso non mi sono mai sentito così, avere un intervento da fare urgente, meteo ok, vento ok, visibilità perfetta, aspettare in piazzola un elicottero che oggi non è mai arrivato. Il mio pensiero rimane solo uno: dobbiamo salvarlo”. Anche il fratello di Cassardo aveva lanciato un appello video. Alla fine, dopo le pressioni della nostra Ambasciata della Farnesina, l’elicottero è arrivato e da poche ore il medico italiano è arrivato in ospedale. “Francesco è sull’elicottero verso Skardu. Grazie mille a tutti, grazie di cuore!”, ha scritto Cimenti.