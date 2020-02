Coronavirus, l’Austria blocca tutti i collegamenti ferroviari da e per l’Italia. Il gestore Obb annuncia la chiusura del Brennero

A causa della diffusione del Coronavirus le ferrovie austriache hanno bloccato tutti i treni da e per l’Italia. “Il passaggio lungo il Brennero rimane chiuso oggi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa via Twitter da OBB (ovvero la società che si occupa delle ferrovie austriache. “A causa di un divieto ufficiale, al momento non sono possibili viaggi tra Steinach am Brenner e il Brennero. I treni a lunga percorrenza sono fermi al blocco di Innsbruck o nel Brennero”, si legge invece sul sito ufficiale della OBB. “Prendiamo molto seriamente gli sviluppi della situazione in Italia”, ha detto il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, al quotidiano Kronen Zeitung, confermando che sono state le Ferrovie dello Stato italiane a informare l’omologa società austriaca della presenza a bordo dell’Eurocity di due persone in stato febbrile.