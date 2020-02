Sale a 44 il bilancio dei contagi da Coronavirus in Italia, due le vittime e decine i casi sospetti. Il numero maggiore di positivi tra Lombardia e Veneto

E’ salito a 32 il numero dei pazienti positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Secondo quanto conferma il Dipartimento della Protezione civil: 39 casi sono in Lombardia, 2 in Veneto e i 3 casi già accertati a Roma (la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani e l’italiano rientrato da Wuhan). Le vittime al momento sono due: l’anziano di Vo’ Euganeo, morto nella serata di ieri all’ospedale di Schiavonia, e la donna morta nella sua abitazione di Casalpusterlengo a causa di un arresto cardiaco legato alle complicanze del contagio. La donna è la mamma di un amico del “paziente zero”, il 38enne di Codogno, ora trasferito al San Matteo di Pavia.

“Complessivamente il numero dei contagiati nel nostro territorio – ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – è di 39. Il ritardo di questa conferenza stampa è dovuto al lunghissimo confronto con il governo e le altre regioni. Abbiamo approfondito anche l’evoluzione della nostra come in altre regioni e sono nate alcune proposte perché si sono verificate altre infezioni, che sono tutte per ora riferibili all’origine del territorio in cui c’è stata la prima infezione, ossia Codogno e il lodigiano. Abbiamo concordato una serie di proposte, che abbiamo trasferito al governo. Che si è ritirato e dovrebbe comunicarci le sue decisioni”.

Il premier Giuseppe Conte segue da vicino l’emergenza in corso in contatto diretto con il Dipartimento della Protezione civile, il ministero della Salute e le regioni. Un nuovo vertice si è tenuto questa mattina al Comitato Protezione civile alla presenza del presidente del consiglio e in collegamento con i rappresentanti di tutte le Regioni, tra cui i governatori Fontana, Zaia, Fedriga, Tesei e il presidente della regione autonoma di Trento Fugatti.

“Il mio pensiero e il cordoglio di tutto il governo vanno alle due vittime e alle loro famiglie”, ha scritto su Facebook il premier. “Siamo al lavoro senza sosta – ha aggiunto Conte – per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Fra poco sarò nuovamente al Comitato operativo della Protezione civile per un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e per valutare nuove misure straordinarie”.