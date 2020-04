Crolla un ponte ad Albiano in provincia di Massa Carrara, al confine tra Liguria e Toscana. Coinvolti alcuni veicoli in transito. C’è un solo ferito

Un ponte è interamente crollato, questa mattina, ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, collegava le provinciali 70 e 62. Nel crollo, secondo le informazioni fornite dai Vigili del fuoco, sono rimasti coinvolti due veicoli in transito. Il ponte, che oltrepassa il fiume Magra, si trova al confine tra Liguria e Toscana, in località Albiano Magra, lungo la provinciale 70 che collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra (La Spezia). I due furgoni sono precipitati sul letto del fiume e rimasti sopra la carreggiata collassata. Nel crollo è rimasta ferita una sola persona, uno dei conducenti dei furgoni coinvolti. L’altro è illeso.

+++Aulla (Massa Carrara), crolla #ponte sul fiume #Magra. Le immagini della #Poliziastradale sul posto per viabilità. Attualmente chiusa la SS62 pic.twitter.com/2drSJVxmW4 — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 8, 2020