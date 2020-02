Diodato vince il Festival di Sanremo. Secondo Gabbani. Ascolti record per la serata finale della 70^ edizione. Mai così alti dal 2002

Diodato vince con “Fai rumore”, secondo Gabbani con “Viceversa”, terzi I Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. “Ci sto capendo veramente poco, è una sensazione stranissima, il Festival è fatto anche di attese lunghissime, ti carichi di un’emotività che non sei in grado di gestire”. Ha detto Diodato dedicando la vittoria alla sua città, Taranto. “Fin dall’inizio – ha aggiunto il cantante – sono stato accolto da un calore che non mi aspettavo. Mi rende pieno di gioia per tutti quelli che hanno lavorato con me in questi anni. E’ una famiglia piena di amore, che ha condiviso con me questi premi”.

“Questo premio – aggiunge – lo dedico alla mia famiglia che ha fatto tanto rumore. Li ho sentiti molto poco, mi ha scioccato il rispetto della situazione in cui ero. Lo dedico a tutta l’altra famiglia che piano piano si è creata intorno a me. Lo dedico alla mia città (Taranto, ndr) e a tutti coloro che lottano per una situazione insostenibile. Credo che ci sia un movimento musicale in Italia – aggiunge- che va rispettato e comincia ad avere dei riconoscimenti importanti”.

“Quello che è successo è un sogno -ha detto ancora Diodato -, non riesco ancora a connettermi con la realtà. Penso che ci sia musica importante nel nostro Paese. Ho raccontato me stesso, delle sensazioni che ho provato, sono andato a pescarle nella mia intimità, nel mio vissuto. Quando cerchi di dire la verità mettendoti a nudo, in quel momento lì ti connetti con qualcun altro. Ci somigliamo tutti quando andiamo in profondità, è da ricordare nella vita di questi giorni, nelle scelte che facciamo. Se riesci a essere sincero con te stesso l’emotività arriva anche a chi ti ascolta”.

La serata finale del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Diodato, è stata seguita in media ieri su Rai1 da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share. L’anno scorso l’ultima serata del festival aveva raccolto in media 10 milioni 622mila telespettatori pari al 56.5%. Ascolti mai così alti dal 2002.