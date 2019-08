Dopo Briatore potrebbe scendere in campo anche Emanuele Filiberto di Savoia. Il principe su Facebook: “Ricevo milioni di messaggi di italiani stufi”

Emanuele Filiberto di Savoia, sulla falsa riga di un post pubblicato nei giorni scorsi dal leader della Lega Matteo Salvini, accenna sulla sua pagina Facebook a “milioni di messaggi” a lui indirizzati, da parte di “italiani stufi” e preoccupati per il futuro dell’Italia. “Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici… Che facciamo????”, si chiede il principe raccogliendo un diluvio di commenti, entusiasti. C’è chi gli risponde “Viva Casa Savoia!”, oppure “Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!” e ancora: “Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi”. E anche: “Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi”. Nei giorni scorsi l’imprenditore Flavio Briatore aveva annunciato la decisione di scendere in campo e darsi alla politica con una nuova forza politica: il Movimento del Fare.