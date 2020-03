Il Coronavirus rallenta, i malati sono 46.638. Ma ci sono meno contagiati e vittime rispetto a ieri. Borrelli: “Numeri in calo. Non bisogna abbassare la guardia”

“I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo”. E’ quanto ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa dedicata all’emergenza Coronavirus. Il numero complessivo delle vittime è di 5.476, con un aumento, rispetto a ieri, di 651 decessi (erano 793). Sono, invece, 7.024 le persone guarite, 952 in più rispetto a ieri (erano 943). Sono 3.009 i malati al momento più gravi e ricoverati in terapia intensiva (+142 in più rispetto a ieri). Di questi, 1.142 sono in Lombardia. I malati sono 46.638, cioè 3.957 in più rispetto a ieri (erano 4.821). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 59.138. Dei 46.638 pazienti al momento positivi, 19.846 di questi sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare.