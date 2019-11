Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto oggi a Coffee Break (La7) sulla vertenza dell’ex Ilva: “L’Ilva andrebbe chiusa e ricostituita in un luogo in cui non crei morte. In Germania e in Francia non c’è un dramma perché l’industria dell’acciaio non è alimentata. ArcelorMittal ha proposto 5 mila esuberi, significa che lo Stato dovrà intervenire comunque”.