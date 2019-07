Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ad Agorà Estate: “La coperta è corta. Bisogna dialogare con l’Europa e trovare una soluzione per tirarci fuori dal pantano” / Il video

Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è stato ospite, questa mattina, ad Agorà Estate (Rai 3). Di seguito una parte del suo intervento: “La coperta è corta. Non con la Flat tax o con la modularità si mette in moto questo Paese. Bisogna dialogare con l’Europa e trovare una soluzione per tirarci fuori dal pantano”.

