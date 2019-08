Il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà ad Agorà Estate: “L’emergenza ambientale è qualcosa che non possiamo non sentire vicino a noi. Bisogna però trasformare i principi in azioni concrete” / Il video

L’intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, ad Agorà Estate: “L’emergenza ambientale è qualcosa che non possiamo non sentire vicino a noi. Bisogna però trasformare i principi in azioni concrete”.

Un altro passaggio del suo intervento, sempre sulla crisi di governo: “Difficile è fare la pace non la guerra. Il tema è quello di provare a mettere insieme due sensibilità diverse nell’interesse del Paese che deve inseguire una classe dirigente migliore”.