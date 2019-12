Il vignettista Marione paragona l’Ue a un campo di sterminio. La Raggi gli revoca l’incarico. Doveva realizzare un fumetto sul nuovo regolamento di Polizia urbana

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha sentito telefonicamente il disegnatore Mario Improta, meglio conosciuto come Marione, e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. Questo è quanto comunicato dal Campidoglio. La decisione di rimuovere il vignettista, per anni disegnatore ufficiale del Movimento 5 Stelle, è arrivata dopo le polemiche per la sua ultima vignetta dove ha rappresentato la Ue come un campo di sterminio e l’Inghilterra come un bambino in fuga dal campo di Auschwitz. Improta, che non è nuovo a questo tipo di disegni e per alcuni suoi commenti sessisti, era stato scelto dalla Raggi per disegnare il fumetto dedicato ai ragazzi per spiegare il nuovo regolamento della Polizia Urbana.