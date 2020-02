In Italia oltre 350 contagi da Coronavirus, 11 le vittime. In Lombardia 259 positivi tra cui 4 minori, ma 2 sono stati già dimessi. Altri 13 casi in Veneto

Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus i Lombardia – portando il saldo italiano a oltre 350 pazienti positivi (ieri sera erano 322)- e, fra loro, ci sono anche 4 minori, di cui una bimba di 4 anni. Altri 2 hanno 10 anni e uno 15. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti (al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo). “Per la prima volta sono coinvolti anche minori, per i quali l’infezione è più leggera”, ha sottolineato il governatore lombardo, Attilio Fontana intervenendo alla trasmissione Omnibus.

In Veneto i contagi sono diventati 58, con un incremento di 13 unità rispetto a ieri sera. La novità, ha riferito la Regione, riguarda l’inserimento nel report di un nuovo cluster nel padovano, quello di Limena, che registra 7 casi, uno in più di ieri. Nessun nuovo contagio tra la popolazione di Vo’ Euganeo, il focolaio del virus, che ha 33 positivi. Le vittime in Veneto restano due delle 11 che si sono registrate finora in Italia.

“In Italia c’è una popolazione anziana e si spiegano così i tassi di mortalità del 2-3%. Gli anziani sono più fragili, lo vediamo con l’influenza. Da quest’ultima possiamo proteggerli con il vaccino; non essendoci il vaccino per il Coronavirus c’è la mortalità. L’unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai come si sta facendo” ha spiegato il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza.

“Prima che fosse individuato il ‘caso indice’ – ha aggiunto -, vale a dire il 38enne di Codogno, il Coronavirus era già in circolazione nel lodigiano da “una/due settimane”. Rezza confermando il focolaio “è abbastanza circoscritto”. “Quasi tutto – ha precisato – è riconducibile all’epicentro dell’epidemia, che si trova nel lodigiano. Poi ci sono un paio di focolai più piccoli in Veneto. Ma gli altri sono casi che vengono dall’epicentro dell’epidemia”.