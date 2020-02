In Veneto la prima vittima italiana del Coronavirus. Morto all’ospedale di Schiavonia. E’ un uomo di 78 anni

E’ veneto il primo morto per Coronavirus in Italia. Si tratta di uno dei due contagiati padovani che era stato ricoverato all’ospedale di Schiavonia. Si tratta di un uomo di 78 anni, Adriano Trevisan, di Vo’ Euganeo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha disposto lo svuotamento dell’ospedale dove era stato ricoverato anche un altro anziano risultato positivo a Coronavirus. “Misure pesanti – ha scritto il governatore veneto – per cercare di creare un anello sanitario intorno a Vo’ Euganeo e per salvaguardare l’ospedale di Schiavonia, sia i pazienti che i nostri bravissimi operatori”.