La Zecca dello Stato celebra gli 80 anni dei Vigili del Fuoco coniando una moneta celebrativa da 2 euro

E’ stata presentata oggi nel Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita di Roma, la moneta da 2 euro coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione dell’80/o anno dalla fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il capo del Corpo, Fabio Dattilo, ha ringraziato “il Poligrafico ed il ministero dell’Economia e Finanza e chi ha collaborato in questo progetto. E’ stata un’idea nell’ambito delle manifestazioni per l’80/o compleanno e devo dire che mai come quest’anno siamo andati al culmine nel cuore della gente. I Vigili del fuoco lavorano in squadra, e come squadra abbiamo chiesto a voi di fare, insieme ai governi che si sono susseguiti in quest’ultimo anno, un ricordo molto importante: oggi siamo fieri di poter far toccare questo ricordo a tutti i 35 mila Vigili del fuoco d’Italia”. Da stasera, sul portale ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (www.shop.ipzs.it), sarà possibile prenotare l’acquisto della moneta nelle tre versioni prodotte: moneta celebrativa versione Proof con confezionamento in astuccio e foglietto illustrativo con scatolina in cartoncino; moneta celebrativa versione Fior di Conio in rotolino di carta da 25 pezzi; moneta celebrativa Blister formato carta di credito con confezione a libretto.