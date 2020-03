Liguori parla in Tv del Coronavirus e perde la testa. “Senza la Lombardia la Sicilia può solo finire in Africa”

Seppure sacre, talvolta le opinioni possono lasciare basiti. A riprova di ciò le dichiarazioni del giornalista Paolo Liguori (nella foto), durante la trasmissione Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli e in onda su Rete 4, si è lasciato sfuggire una frase a dir poco infelice: “Senza la Lombardia la Sicilia può solo finire in Africa”. Una frase choc che, oltre a creare un fiume di polemiche sul web con i siciliani letteralmente imbufaliti, da un lato spinge a chiedere cos’abbia il direttore contro l’Africa e dall’altro se non abbia preso un abbaglio perché il Nord Italia ha bisogno del Sud e viceversa. Un dato del tutto incontrovertibile, questo, perché proprio il Mezzogiorno è “il principale cliente-consumatore” delle aziende del Nord, come spiegato ieri da Vincenzo Lapunzina, coordinatore del comitato promotore per l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia.