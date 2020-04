Nel mirino dei pm le direttive impartite dalla Regione Lombardia alle Rsa. Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta sui decessi sospetti nelle case di riposo

Nel mirino del pool di pm della Procura di Milano, guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che indaga, in particolare, sui decessi nelle case di riposo lombarde durante l’emergenza Coronavirus, ci sono anche le direttive impartite alle residenze sanitarie assistite dalla Regione Lombardia. L’inchiesta, partita dal caso dei circa 150 decessi sospetti registrati al Pio Albergo Trivulzio di Milano, si sta allargando a macchia d’olio, con nuovi indagati e perquisizioni, coinvolgendo almeno altre 5 strutture sanitarie lombarde che ospitano anziani e disabili.

I militari della Guardia di Finanza di Milano, che questa mattina hanno perquisito il Pio Albergo Trivulzio, hanno acquisito documenti anche in merito alle direttive ricevute dalla struttura e inviate dalla Regione Lombardia per la gestione di ospiti anziani e pazienti. Gli inquirenti hanno ordinato il sequestro dei documenti relativi ai tamponi eseguiti su pazienti e operatori e dei registri in cui sono annotati i ricoveri e le dimissioni di degenti in queste ultime settimane.

I pm, inoltre, hanno chiesto di verificare le dotazioni di dispositivi di protezione destinati al personale e ai degenti. Le stesse acquisizioni sono state disposte anche in altre case di riposo della Lombardia dove dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus si sono verificati oltre 300 decessi. I magistrati stanno procedendo all’iscrizione nel registro degli indagati dei vertici di almeno altre 6 Rsa in cui si sono verificati contagi e vittime, con le stesse ipotesi di reato (epidemia colposa e omicidio colposo), già contestate al direttore generale del Trivulzio.