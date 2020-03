Oltre 28mila contagi da Coronavirus. Il trend è stazionario ma i guariti in 24 ore sono aumentati del 37%. Borrelli: “I dati fanno ben sperare. Contenere al massimo gli spostamenti”

Sono complessivamente 28.710 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto, invece, quota 35.713. A renderlo noto, nel corso del consueto incontro con la stampa, è il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Sono, invece, 4.025 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus Covid-19. “I guariti – ha sottolineato Borrelli – sono oggi 1.084 in più, un numero veramente importante, che li porta in totale a 4025, più 37% rispetto a ieri”.

“Ci sono 2648 positivi in più – ha detto ancora il capo della Protezione civile -, per un trend stazionario in questa settimana”. Delle 28.710 persone contagiate, circa la metà, 14.363, sono ricoverate con sintomi, 12.090 si trovano in isolamento domiciliare e 2.257 in terapia intensiva, ovvero l’8 per cento. “E’ necessario contenere al massimo gli spostamenti” ha ribadito il capo della Protezione civile sottolineando che i dati “i dati di oggi ci fanno pensare positivo ma vanno adottati comportamenti corretti”.

Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore è stato registrato il numero più alto dall’inizio dell’emergrnza: sono 475, 65 dei quali registrati solo in Emilia-Romagna, per un totale di 2.978 vittime, ma questo numero, ribadiscono dalla Protezione civile, “potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso”.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.266 in Lombardia, 3.915 in Emilia-Romagna, 2.953 in Veneto, 2.187 in Piemonte, 1.476 nelle Marche, 1.291 in Toscana, 744 in Liguria, 650 nel Lazio, 423 in Campania*, 416 in Friuli Venezia Giulia, 436 nella Provincia autonoma di Trento, 366 nella Provincia autonoma di Bolzano, 362 in Puglia, 267 in Sicilia, 249 in Abruzzo, 241 in Umbria, 162 in Valle d’Aosta, 132 in Sardegna, 126 in Calabria, 21 in Molise e 27 in Basilicata.

“Siamo in una fase in cui misuriamo l’effetto delle misure adottate in tutto il paese, siamo in una fase in cui non possiamo ancora vedere i benefici, ci vorrà ancora qualche giorno. Per questo non dobbiamo mollare”. L’appello, lanciato nel corso della stessa conferenza stampa, dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. “Non ci sono i presupposti – ha aggiunto -, dobbiamo mantenere le misure se vogliamo vedere davvero degli effetti e proteggere le nostre persone più anziane. L’andamento delle curve epidemiche mostra casi confermati in crescita a livello nazionale. Alcune regioni del nord ancora sono maggiormente coinvolte nella circolazione locale, per numero positivi e ricoverati specie in terapia intensiva”.

“Nelle altre aree – ha detto ancora Brusaferro – c’è una crescita, ma non così veloce. Però non deve illuderci che non ci siano numeri così elevati come in Lombardia e le altre regioni del Nord: solo se ci comportiamo come stabilito possiamo rallentare la curva. Le persone positive asintomatiche o quelle con pochi sintomi devono assolutamente rispettare le regole di isolamento”. Per il numero uno dell’Iss, infatti, questo è un “aspetto determinante” poiché sono queste le persone “che se non rispettano regole sono quelle che più facilmente possono trasmettere il virus”.

“Purtroppo la mortalità colpisce le persone affette da patologie e le persone anziane – ha detto ancora Brusaferro – ma il combinato delle due situazioni è lo scenario più presente. Da qui nasce il problema e la raccomandazione di fare in modo che queste persone abbiano la più alta protezione possibile, vanno aiutati a stare in casa, bisogna portare loro la spesa perché sono le persone che rischiano di pagare dazio più alto”.