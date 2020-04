Ricoveri ancora in calo. Si consolida la decrescita dei malati più gravi. Scende anche il numero delle vittime. Oltre duemila guariti in un giorno

Calano ancora, e per il quinto giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti che hanno bisogno di una macchina per respirare. Sono loro i più gravi tra i 95.262 pazienti che in Italia, al momento, hanno a che fare con l’epidemia di Coronavirus. E sono diminuiti di 99 unità rispetto a martedì. Un calo, costante, che è iniziato sabato scorso quando nella tabella diffusa dalla Protezione civile è comparso, per la prima volta, il segno meno. Di questi, 1.257 sono in Lombardia, segnando una decrescita, anche al Nord, di 48 ricoveri. Degli oltre 95mila malati, ha riferito il Dipartimento della Protezione civile rendendo noto l’ultimo bilancio dell’emergenza Covid-19, 28.485 pazienti sono ricoverati, con sintomi non importanti, nelle malattie infettive (233 in meno sempre rispetto a ieri) e ben 63.084 sono, invece, a casa, in isolamento domiciliare, asintomatici o con lievi sintomi.

Tra ieri e oggi si sono aggiunti 1.195 positivi (ieri erano 880), ma questo numero, come abbiamo imparato, risente molto della conta dei tamponi processati ogni giorno. Le vittime sono 17.669 con un aumento, rispetto a ieri, di 542 decessi, anche questi in leggera flessione da alcuni giorni (ieri erano 604). Per quanto riguarda i guariti – che sono complessivamente 26.491 – oggi si è registrato un nuovo record con 2.099 pazienti negativizzati in più rispetto a ieri. “I guariti degli ultimi 10 giorni – ha sottolineato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della sua consueta conferenza stampa – sono pari al 50 per cento del totale dall’inizio dell’epidemia. Dobbiamo mantenere alta la guardia e mettere in atto tutti quei comportamenti consigliati dagli esperti per evitare diffusione del virus”.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi): i casi attualmente positivi sono 28.545 in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 3.245 in Liguria, 3.448 nel Lazio, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.893 in Sicilia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.