Tra Lega e Pd non c’è Paragone. Il senatore M5S medita l’addio al Movimento in caso di Governo con i dem

“Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5S. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo. Poi, magari, ripeto, mi sorprenderanno tutti. Metteranno una figura come Stefano Fassina o Emiliano Brancaccio Ministro dell’Economia”. E’ quanto ha detto il senatore del Movimento Cinque Stelle, Gianluigi Paragone, intervenendo ad Agorà Estate su Rai Tre.

“Avviso e cerco di mettere tutti in guardia. Il blocco moderato – ha detto ancora l’esponente M5S – si sta organizzando molto bene. Ecco perché il Movimento, secondo me, deve tornare a essere il Movimento che ha caratterizzato gli ultimi anni della politica italiana. Un Movimento che è contro il sistema. State attenti perché il blocco moderato non si coagulerà attorno all’asse Pd – M5S, ma attorno a questi nuovi personaggi tra cui sicuramente vedremo, non so quando, ma in un tempo non lontano, Urbano Cairo”.