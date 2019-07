Una “scorrettezza istituzionale” il vertice con le parti sociali al Viminale. Conte bacchetta Salvini: “La manovra si fa a Palazzo Chigi e non altrove”

“Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze e proposte dalle parti sociali, ma anticipa temi, dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, ecco questo non è corretto affatto, si entra nel terreno di scorrettezza istituzionale”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte a proposito dell’incontro al Viminale tra il vicepremier Matteo Salvini e le parti sociali.

“Che un leader di una forza politica voglia incontrare le parti sociali – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, la ritengo una cosa buona e giusta. Anche il ministro e vicepresidente Di Maio potrebbe fare altrettanto per M5S. La manovra economica viene fatta qui, dal ministro dell’Economia e tutti i ministri interessati, e non si fa altrove, non si fa oggi. I tempi, e tengo a precisarlo, li decide il Presidente del Consiglio, sentiti li altri ministri, a partire da quello dell’Economia. I tempi non li decidono altri. Se si tratta di un vertice di partito – ha detto il presidente del Consiglio – la presenza di Siri va bene. Se è un vertice di governo, la presenza di Siri non va bene”.

A proposito di manovra e flat tax, dallo staff del presidente è stato poi chiarito che “da oltre due settimane il Presidente sta sollecitando la Lega a dare i nomi dei delegati che dovrebbero rappresentare la Lega stessa ai tavoli sulla manovra (sono 5 tavoli, tra cui anche quello sulla riforma fiscale). La Lega non ha ancora indicato questi delegati”.