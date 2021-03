A febbraio denunciati 395 positivi per aver violato l’obbligo della quarantena. Oltre 30mila i sanzionati in tutta Italia

Sono 395 le persone denunciate dalla Forze dell’ordine nel mese di febbraio per aver violato l’obbligo della quarantena, in quanto positive al Covid-19. Secondo l’ultimo report del Viminale, relativo per l’appunto al mese di febbraio, i controlli sono stati complessivamente 3.123.024. Le persone identificate sono state 2.763.754, di queste 30.182 sono state sanzionate. “Sono state effettuate – fa sapere ancora il ministero dell’Interno – 359.270 verifiche agli esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.863 titolari di attività e a 629 provvedimenti di chiusura”. Con riferimento alla settimana dal 22 al 28 febbraio, sono stati effettuati complessivamente 808.095 controlli (+1,6% rispetto alla precedente). Delle 722.287 persone controllate, 8.494 sono state sanzionate e 30 denunciate per violazione della quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 85.808, i titolari sanzionati 434 e 160 i provvedimenti di chiusura.