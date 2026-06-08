A Gaza gli obblighi giuridici si misurano in calorie

Sul lato gazawi di Kerem Shalom il contenuto di centinaia di camion di aiuti resta fermo, in attesa di un ritiro che non arriva. Lo scrive il Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano per i Territori, nel comunicato dell’8 giugno che annuncia la chiusura di tutti i valichi di Gaza “fino a nuovo avviso”. La ragione dichiarata sono i missili iraniani sparati su Israele nella notte. Gaza, estranea a quel fronte, è la prima cosa sigillata.

È la terza volta da febbraio. Il 28 febbraio identica mossa, valichi riaperti pochi giorni dopo. Ogni volta che lo scambio con Teheran si riaccende l’assedio si stringe qui. E qui la tregua entrata in vigore il 10 ottobre ha già prodotto, secondo il ministero della Salute di Gaza che l’ONU considera attendibile, almeno 961 palestinesi uccisi e 3.020 feriti, contro cinque soldati israeliani nello stesso periodo. I morti dal 7 ottobre 2023 sono 72.971.

Il Cogat sostiene che la chiusura non avrà impatto umanitario, perché il cibo entrato con la tregua “supera il fabbisogno nutrizionale della popolazione secondo le metodologie dell’ONU”. Una frase che misura in calorie un obbligo giuridico. La Corte internazionale di giustizia, nell’ordinanza del 26 gennaio 2024 che riconosceva un rischio plausibile di genocidio, ha imposto a Israele di garantire l’assistenza umanitaria necessaria. Il Cogat risponde con un magazzino dichiarato a sufficienza.

Intanto al Cairo i mediatori trattano con le fazioni palestinesi per salvare quella tregua, mentre i valichi si richiudono. Domenico Centrone, 33 anni, docente di Molfetta, e Leonarda Alberizia, del Global Sumud Convoy, restano in carcere in Libia dal 24 maggio: il 7 giugno il consolato italiano a Bengasi insisteva ancora per la sola visita consolare.

I valichi, scrive il Cogat, riapriranno “gradualmente, sulla base di una continua valutazione operativa”. La valutazione lascia il cibo dichiarato sufficiente dentro i camion fermi.