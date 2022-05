A Napoli non piove mai: dove è stato girato, cast e colonna sonora

A Napoli non piove mai: film girato nell’estate del 2014 completamente a Napoli, come suggerisce il titolo. La novità è la prima volta dell’attore Sergio Assisi dietro la macchina da presa come regista.

A Napoli non piove mai: dove è stato girato

A Napoli non piove mai racconta tre storie che si incontrano e arricchiscono al trama del film. La prima è la storia di Barnaba, un quarantenne con la sindrome di Peter Pan, che viene lasciato dalla sua ragazza perché troppo immaturo. Jacopo invece soffre della sindrome dell’abbandono e, dopo essere stato lasciato sull’altare dalla sua ragazza, tenta più volte il suicidio. I due vengono accumunati dall’arrivo di Sonia, una ragazza del nord con la sindrome di Stendhal, in fuga dal padre.

La città dove viene girata è Napoli come racconta lo stesso titolo del film. Ecco le diverse location che hanno accolto le riprese del film: la stazione di Mergellina, lo storico Palazzo Pignatelli di Monteleone, situato lungo la calata Trinità maggiore e creato nel XVI secolo per la famiglia Pignatelli di Monteleone.

Altri due luoghi bellissimi che compaiono in questo film sono Villa Vannucchi (dove avviene la Biennale di Arte Contemporanea a cui partecipa anche Sonia) e Villa Diamante (dove si sposa la ex fidanzata di Jacopo). La prima è una delle ville più belle di San Giorgio a Cremano, famosa anche e soprattutto per essere comparsa nel film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre.

A Napoli non piove mai: cast

Il film A Napoli non piove mai ha visto l’attore Sergio Assisi oltre che come protagonista anche dietro la macchina da presa come regista. Il cast è composto da Sergio Assisi, Magdalena Grochowska, Nunzia Schiano, Francesco Paolantoni, Benedetto Casillo, Sergio Solli, Ernesto Lama, Valentina Corti, Giuseppe Cantore, Lucio Caizzi.

La colonna sonora

Louis Siciliano in arte ALUEI ha composto la colonna sonora per il film “A Napoli non piove mai”, eccellente musicista, compositore, direttore d’orchestra, polistrumentista e filosofo partenopeo.