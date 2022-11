A Star is Born: trama, cast, storia vera, curiosità e canzoni del film con Bradley Cooper e Lady Gaga

A Star is Born è il film diretta da Bradley Cooper per la prima volta dietro la macchina da presa. Ha ottenuto un inaspettato successo tanto da essere stato inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018.

A Star is Born: trama e storia vera

A Star is Born è un film che ha avuto molto successo quando è uscito al Cinema sia per la sua storia potente sia per la magistrale interpretazione dei due attori principale: Bradley Cooper e Lady Gaga. Di seguito, ecco la sinossi ufficiale del film: “Jackson Maine, musicista in carriera, scopre e si innamora di Ally. La ragazza ha quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante fino a quando l’uomo non la porta sotto la luce dei riflettori“.

Non ci sono conferme rispetto all’ispirazione del film a una storia vera. Tuttavia ci sono similitudini tra Lady Gaga e il personaggio che interpreta nel film. La pop star così come nel film ha origini italiane e ha sognato di diventare una cantautrice. Inoltre, all’inizio del film Ally si esibisce in un club gay ed è cosa nota che Lady Gaga cantava in locali molto frequentati dalla comunità LGBTQ. Ne è sempre stata una grande sostenitrice, la cantante ad oggi è infatti un’influente icona gay. Bradley Cooper ha spiegato di aver scelto di ambientare la prima scena del film in un locale gay proprio per omaggiare la carriere della cantautrice. Inoltre, c’è da sottolineare come la storia sia ispirata anche se non direttamente a “È nata una stella”, film del 1937 diretto da William A. Wellman con Janet Gaynor e Fredric March.

A Star is Born: cast e curiosità

Lady Gaga veste i panni della protagonista Ally, Bradley Cooper, che oltre ad occuparsi della regia, interpreta anche il combattuto Jackson Maine, Andrew Dice Clay, nelle vesti di Lorenzo Campana, Dave Chappelle, nei panni di George ”Noodles” Stone, e Sam Elliott, che ricoprirà il ruolo di Bobby Maine.

Diverse le curiosità del film. In un particolare momento del film, Ally (Lady Gaga) regala un cagnolino a Jackson (Bradley Cooper). Nella realtà si tratta del vero cane dell’attore di nome Charlie, in onore del compianto padre Charles. Bradley Cooper ha preso per un anno lezioni di chitarra da Lukas Nelson, figlio del Re del country, Willie. Affidatosi poi al dialect coach Tim Monich, migliorò la sua estensione canora. La famosa scena ella prima esibizione di Ally sul palco è stata girata durante il Coachella Festival del 2017, dove Lady Gaga era headliner. Il pubblico poté partecipare ai ciak con un supplemento di 10 dollari sul biglietto, a patto di lasciare smartphone e fotocamere al team di produzione.

Le canzoni del film con Bradley Cooper e Lady Gaga

Il film ha ottenuto un enorme successo sia in termini di pubblico sia per quanto riguarda la critica. Con un budget di 40 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 400 in tutto il mondo segnando il miglior risultato per una pellicola con protagonista un cantante. Otto invece le nomination ai premi Oscar, tra cui “Miglior film”, ma una sola vittoria. Lady Gaga ha infatti ricevuto la statuetta per Shallow, premiata come miglior canzone originale anche ai Golden Globes e ai Bafta.

Leggi anche: The Christmas Show, il film con Raoul Bova e Serena Autieri: uscita, trama, cast e trailer