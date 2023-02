Abbattuto con un missile il pallone spia cinese

Alla fine gli Usa hanno deciso di abbattere il pallone spia cinese che da giorni sorvolava gli Stati Uniti continentali. La sonda, che per Pechino sta raccogliendo dati meteorologici, è stata abbattuta con un missile lanciato sull’oceano Atlantico da un caccia F-22.

Il pallone spia cinese è stato abbattuto su ordine di Joe Biden, una decisione che il presidente aveva preso già mercoledì quando un aereo di linea aveva avvistato la sonda e prima che quest’ultima arrivasse a sorvolare una base militare Usa in Montana che ospita missili nucleari. Il Dipartimento della Difesa aveva sconsigliato a Biden di non abbatterlo mentre sorvolava gli Stati Uniti così il presidente ha atteso che il pallone arrivasse sull’Atlantico.

Video of the balloon getting shot down over Myrtle Beach!! pic.twitter.com/nGA5RXA14P — Jason Sellers (@JasonSellers32) February 4, 2023

Proteste dalla Cina per l’abbattimento del suo dirigibile

La Cina “esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota” portato a termine poche ore fa dagli Stati Uniti. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri, secondo cui la parte americana ha insistito “nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale” malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l’affermato “uso civile del dirigibile”.

Pechino, inoltre, ha annunciato, che “salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie”. Le autorità cinesi, protestando contro l’abbattimento del pallone, riferiscono di aver “ripetutamente informato la parte statunitense, dopo aver fatto le dovute verifiche, che il dirigibile è per uso civile e che è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti per cause di forza maggiore, del tutto accidentali”.

Allo stesso tempo, Pechino “ha richiesto chiaramente agli Stati Uniti di gestire la questione correttamente in modo calmo, professionale e sobrio£. Un portavoce del Dipartimento della Difesa americano ha anche affermato che il pallone spia non rappresentava una minaccia militare per il personale di terra ma che il suo scopo era quello di raccogliere informazioni e non dati meteo.

Durante l’amministrazione Trump per tre volte la Cina aveva sorvegliato gli Usa utilizzando palloni

Un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti ha detto alla Cnn che ci sono stati tre casi durante l’amministrazione Trump in cui la Cina ha sorvolato brevemente gli Stati Uniti continentali utilizzando un pallone spia. I “palloni di sorveglianza del governo della Repubblica popolare cinese sono transitati brevemente negli Stati Uniti continentali almeno tre volte durante la precedente amministrazione e una volta che sappiamo all’inizio di questa amministrazione, ma mai per un periodo di tempo come questo”, ha spiegato Mark Esper, ex segretario alla Difesa di Trump.