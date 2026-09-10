Accelera l’Opas di Poste Italiane su Tim: le adesioni raggiungono il 16,75%

Accelera l’Opas di Poste Italiane su Tim. Le adesioni, alla chiusura di Piazza Affari, hanno raggiunto il 16,75% del capitale sociale, con un netto incremento rispetto al 10,69% della giornata precedente: per la precisione i titoli apportati ammontano al 20,9634%, pari al 16,75% del capitale totale di Tim. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante, che già detiene circa il 20,1% della società di telecomunicazioni, sale così con la sua partecipazione a quasi il 37% di Tim. L’accelerazione segue il rilancio dell’offerta del 7 settembre di 30 centesimi per la parte cash e arriva prima del giorno conclusivo dell’Opas. Ricordiamo, comunque, che è già prevista una riapertura dal 21 al 25 settembre.

Opas di Poste su Tim, Equita consiglia l’adesione

Proprio l’incremento dell’offerta di Poste ha portato gli analisti di Equita a consigliare agli azionisti di Tim di aderire all’offerta. Anche perché il consensus su Poste non incorpora il potenziale di rialzo che deriva dai progetti strategici annunciati dal gruppo guidato da Del Fante. Con l’integrazione, Equita stima che il target price di Poste arrivi a 31 euro per azione e indica, poi, dieci ragioni per aderire all’offerta.

Innanzitutto, ritiene congrua la valutazione stand-alone di Tim, poi ritiene che l’offerta riconosca multipli delle attività domestiche di Tim superiori a quelli dei peer europei. Ancora, il titolo Tim ha sovra-performato dall’annuncio dell’Opas. Tra le ragioni ci sono il consolidamento del mercato Tlc domestico, le sinergie ritenute realistiche e con margini per un potenziale upside, ma anche la visibilità sugli utili e sul profilo di remunerazione degli azionisti. Infine, l’ultima ragione è il target price, con un upside superiore al 15% su Poste in uno scenario di combinazione, implicando prezzo di 8,7 euro per azione per gli azionisti Tim che aderiscono all’offerta, a fronte di 7,2 euro per azione su base stand-alone.