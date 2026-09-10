La Bce alza i tassi d’interesse: stangata sui mutui da oltre 200 euro l’anno

La Bce ha alzato i tassi d'interesse a causa dell'elevata inflazione legata alla guerra in Iran. E così i mutui per le famiglie aumentano.

Come da attese, la Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di 25 punti base. Con la decisione presa durante la riunione di politica monetaria a Berlino, la Banca centrale europea ha portato al 2,50% il tasso sui depositi. Per i rifinanziamenti principali si passa al 2,65% e per i prestiti marginali al 2,90%.

L’Eurotower ha anche confermato l’incertezza sulle prospettive economiche, con una previsione per il tasso di inflazione del 3% nel 2026. La discesa sarà solo parziale il prossimo anno, con una stima del 2,5% che scenderà poi al 2,1% nel 2028. La crescita dell’eurozona, invece, non decolla: l’attesa è che sia dello 0,9% nel 2026 per poi salire all’1,4% nel 2027 e all’1,5% nel 2028. Anche se, come sottolineato dalla presidente Christine Lagarde, le stime sono state ritoccate al rialzo.

La Bce alza i tassi: pesa la guerra in Iran

A pesare, spiega la Bce, è il conflitto in Medio Oriente che “continua a generare pressioni sull’inflazione, che dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato”. E i rischi per l’inflazione continuano a essere “orientati al rialzo”, mentre sono “al ribasso per la crescita”.

Per il momento la Bce non si sbilancia sulle mosse future, assicurando che seguirà un approccio “guidato dai dati”, senza alcun vincolo a un percorso definito sui tassi. Le decisioni verranno adottate di volta in volta basandosi “sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati”.

Stangata sui mutui: per le famiglie rincari da oltre 200 euro l’anno

Il rialzo dei tassi, dettato soprattutto dalla guerra in Iran voluta da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ha effetti diretti sulle famiglie italiane, con un nuovo aumento dei mutui e dei finanziamenti, “proprio mentre il credito alle famiglie italiane è tornato a crescere”, come sottolinea la Fabi. Con il rialzo dei tassi, un mutuo da 150mila euro a 30 anni ora può aumentare di 128 euro al mese.

I calcoli dell’Unione Nazionale Consumatori sono ancora più pessimisti: il rialzo, infatti, potrebbe essere mediamente di 19,50 euro al mese. Una stangata annua, sottolinea il presidente Massimiliano Dona, “pari in media a 234 euro”. Per Dona, comunque, si tratta di una “scelta giusta, anche se dolorosa: l’inflazione è malattia più grave, che colpisce il potere d’acquisto delle famiglie e riduce i consumi, per questo deve restare il faro che guida la Bce”.