Achille Lauro a Brescia: orari, scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Achille Lauro a Brescia per uno show unico: venerdì 8 luglio l’artista andrà in scena all’Arena Campo Marte per continuare il suo tour estivo. Ecco le informazioni degli orari ed anche i brani che verranno portati sul palco.

Achille Lauro a Brescia: orari e scaletta delle canzoni

Achille Idol Superstar Tour va in scena, venerdì’ 8 luglio, a Brescia all’Arena Campo Marte per uno show unico. Lauro sarà accompagnato in scena dalla sua amatissima band, oltre che dall’eccezionale presenza della Electric Orchestra. Con ben 52 elementi – tra fiati, archi e percussioni. L’inizio del concerto è previsto per le 21.30.

Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco:

Delinquente / Generazione X Maleducata Me ne frego Femmina Bonnie & Clyde / Ulalala / Thoiry remix Zucchero Stripper Fiori rosa Sabato sera Lauro / Barrilete cosmico Domenica Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI Roma Bam Bam Twist Solo noi Come me 1969 Pessima Marilù Cadillac Latte+ Penelope La bella e la bestia 16 marzo Rolls Royce (ft Boss Doms) Scusa C’est la vie

I biglietti del concerto

Non c’è il sold out per questa data. Sul sito ticketone.it, c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti e prendere parte all’evento. Lo show è garantito come lo stesso artista ha raccontato: «Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour – racconta il cantante veronese nelle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa -. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo».

