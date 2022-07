Jova Beach Party a Marina di Ravenna: orari, ospiti, parcheggi e informazioni utili

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: è iniziato lo show di Lorenzo Jovanotti con migliaia di persone ad ascoltarlo e condividere la propria passione per la sua musica. Ecco alcune informazioni su ospiti e viabilità.

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: orari ed ospiti

Lorenzo Jovanotti continua il suo tour estivo con il Jova Beach Party. Venerdì 8 luglio è in scena a Marina di Ravenna. L’apertura dei cancelli è stata alle ore 13.30 circa ma la gente era già in fila da ore, con l’inizio dello show alle 15.30 e la conclusione alle 23.30. Per la prima giornata sono previste 30mila persone, per la seconda (che ha registrato il sold out da mesi) 36mila.

Gli ospiti non sono annunciati ma dalle storie di Instagram ecco che vengono fuori i primi nomi che prenderanno parte a questa giornata: Tananai ha pubblicato una storia in cui ha dato anche l’orario dell’esibizione “Oggi canto al Jova Beach Party alle 18.30!!!”. Intorno alle 13 di oggi, infatti, Fedez ha pubblicato una storia in cui ha annunciato: “Andando dal mio amico @lorenzjova”. Ecco anche Extraliscio con il “punk da balera”. Tra gli altri ci sono il dj e produttore discografico Benny Benassi, il collega Nicola Zucchi e il bassista nonché collaboratore e amico storico di Cesare Cremonini dai tempi dei Lùnapop, Nicola ‘Ballo’ Balestri. A esibirsi saranno anche Ackeejuice Rockers, Chico Trujillo, Constantin, Davide Shorty, Etran De L’Air, MazZz e Riccardo Marchi.

Parcheggi e informazioni utili

Il sindaco di Ravenna ha consigliato a tutti di andare via “la sera tardi, dopo il concerto, fruendo delle tante attività a disposizione nella località e sfruttando il fatto che gli stabilimenti balneari resteranno aperti fino alle 3 di notte”. Tuttavia, il primo cittadino ha promesso e garantito l’impegno: “Lavoreremo per garantire le condizioni di massima sicurezza e di migliore accessibilità e deflusso e sono certo che se i fruitori del concerto coglieranno il mio invito ne trarranno beneficio la viabilità, il tessuto economico e lo stesso pubblico”.

Ecco le zone e le strade dove parcheggiare:

• Via Trieste SS 67 (tratto e direzione da via Classicana SS67 a rotonda degli Sgobbolari), rotonda degli Sgobbolari, parcheggio di via delle Zattere (scambiatore);

• Via Trieste SS 67 (tratto e direzione da via Classicana SS67 a rotonda degli Sgobbolari), rotonda degli Sgobbolari, parcheggio di via delle Zattere, via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda degli Sgobbolari a rotonda dei Pinaroli), rotonda dei Pinaroli, via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda dei Lagunari), rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti (tratto e direzione da rotonda dei Lagunari a via del Marchesato), parcheggio di via del Marchesato raggiungibile fino al raggiungimento della capienza massima (dell’8 e del 9 luglio)

• Via Trieste SS 67 (tratto e direzione da via Classicana SS67 a rotonda degli Sgobbolari), rotonda degli Sgobbolari, via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda degli Sgobbolari a rotonda dei Pinaroli), rotonda dei Pinaroli, viale della Pace (tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda della Colonia), rotonda della Colonia, parcheggi di lungomare Colombo (Punta Marina);

• Via Destra Canale Molinetto, viale dei Navigatori, via delle Americhe, parcheggi di lungomare Colombo, via della Carena, parco Gran Torino, via delle Sirti

(Punta Marina);

• Via Destra Canale Molinetto, viale Manzoni, via dei Campeggi, parcheggi di via dei Campeggi (Punta Marina/Lido Adriano).