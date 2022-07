Jova Beach Party 2022: date, tappe, biglietti, ospiti dell’evento di Jovanotti

Jova Beach Party 2022: tutto pronto per i concerti in spiaggia di Lorenzo Jovanotti che dopo i successi delle precedenti edizioni, vuole tornare più forte e carico di prima. Si parte il 2 luglio e si terminerà a settembre.

Jova Beach Party 2022: date e tappe

Si parte con il Jova Beach Party 2022 di Lorenzo Jovanotti e già ci sono 60 mila persone a Lignano Sabbiadoro sabato 2 luglio (SOLD OUT) e domenica 3 luglio. Dunque, il concerto itinerante partirà da Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia il 2 e 3 luglio e terminerà a Bresso (Mi), Aeroporto il 10 settembre. Ecco tutte le date del tour:

2 e 3 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 – Marina di Ravenna (Ra), Lungomare

13 luglio 2022 – Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022 – Albenga (Villanova, Sv), Ippodromo dei Fiori

23 e 24 luglio – 2022 Marina di Cerveteri (Rm), Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio – 2022 Barletta, Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 – Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 – Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 – Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 – Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 – Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 – Bresso (Mi), Aeroporto.

Jova Beach Party 2022: biglietti

Dopo il grandissimo successo del precedente tour, Jovanotti è pronto ad accendere le spiagge italiane tra luglio e settembre 2022. Su ticketmaster.it i biglietti ufficiali per partecipare ai concerti di Jovanotti.

Gli ospiti dell’evento di Jovanotti

Anche nell’edizione 2022 dei concerti itineranti di Jova non mancheranno tanti, grandi ospiti: Jovanotti ne ha già svelati 150, ma la lista è destinata ad allungarsi con tante sorprese, già preannunciate, che arriveranno in corsa. “Sono artisti, band e dj che abbiamo voluto e invitato in nome della comune passione per la musica di ogni tipo che suoni vera e appassionata”, ha scritto Lorenzo diffondendo la lunghissima lista a pochi giorni dal tour insieme a Radio Italia solomusicaitaliana.

Tra gli artisti, non mancano grandi nomi: Boomdabash, Coez, Coma_Cose, Dardust, Diodato, Enzo Avitabile, La Rappresentante di Lista, Mara Sattei, Rkomi, Rocco Hunt, Sangiovanni, Sottotono, Takagi & Ketra e Tananai sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno sul palco del Jova Beach Party, tra una data e l’altra.

