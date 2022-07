Tour de France 2022: date, tappe, percorso, favoriti e dove vederlo in tv

Tour de France 2022: date, tappe, percorso, favoriti e dove seguire l’evento. Tutti i dettagli relativi all’evento sportivo in partenza il 1° luglio.

Tour de France 2022: date, tappe e percorso

La partenza del Tour de France 2022 è fissata per venerdì 1° luglio 2022 a Copenaghen. Dopo tre tappe in terra danese, i ciclisti rientreranno in Francia nella giornata di martedì 5 luglio. L’evento sportivo dedicato al ciclismo, poi, si concluderà a Parigi il prossimo 24 luglio.

Il percorso sarà lungo in totale 3.328 chilometri e si articolerà in due tappe a cronometro, sei tappe pianeggianti, sette tappe di media montagna e sei tappe di alta montagna.

Nello specifico, le tappe del Tour saranno:

Tappa 1 Copenaghen-Copenaghen 13 chilometri (1° luglio) – Cronometro;

Tappa 2 Roskilde-Nyborg 202 chilometri (2 luglio) – Tappa mossa;

Tappa 3 Vejle-Sonderborg 182 chilometri (3 luglio) – Frazione per velocisti;

Tappa 4 Dunkerque-Calais 171,5 chilometri (5 luglio) – Rischio vento, possibili fughe;

Tappa 5 Lille-Arenberg Porte du Hainaut 157 chilometri (6 luglio) – Tappa difficile con il pavé;

Tappa 6 Binche-Longwy 219 chilometri (7 luglio) – Tappa mossa;

Tappa 7 Tomblaine-Planche de Belles Filles 176 chilometri (8 luglio) – Primo arrivo in salita;

Tappa 8 Dole-Lausanne 186 chilometri (9 luglio) – Frazione per scattisti;

Tappa 9 Aigle-Portes du Soleil 192 chilometri (10 luglio) – Tappa di montagna;

Tappa 10 Morzine-Megeve 148 chilometri (12 luglio) – Seconda frazione montagna;

Tappa 11 Albertville-Serre Chevalier 151 chilometri (13 luglio) – Tappa più impegnativa sulle Alpi, finale da brividi;

Tappa 12 Briancon-Alpe D’Huez 165 chilometri (14 luglio) – Ancora salite, con il classico arrivo dell’Alpe d’Huuez;

Tappa 13 Bourg d’Oisans-Saint Etienne 192 chilometri (15 luglio) – Frazione per fughe da lontano;

Tappa 14 Saint Etienne-Mende 192 chilometri (16 luglio) – Si torna a salire, attenzione allo strappo a pochi chilometri dall’arrivo;

Tappa 15 Rodez-Carcassonne 202 chilometri (17 luglio) – Possibile arrivo in volata;

Tappa 16 Carcassone-Foix 178 chilometri (19 luglio) – Tappa di media montagna;

Tappa 17 Saint Gaudens-Peyragudes 129 chilometri (20 luglio) – Quattro asperità e arrivo in salità (duro);

Tappa 18 Lourdes-Hautacam 143 chilometri (21 luglio) – Ultima occasione per gli scalatori e per gli uomini di classifica di darsi battaglia in montagna;

Tappa 19 Castelnau-Cahors 188 chilometri (22 luglio) – Nuova chance per i velocisti;

Tappa 20 Marival-Rocamadour 40.7 chilometri (23 luglio) – Crono che potrebbe decidere il Tour;

Tappa 21 Parigi-Parigi 111 chilometri (24 luglio) – Passerella verso Parigi.

Favoriti e dove seguire l’evento

In Italia, il Tour De France potrà essere seguito in chiaro su Rai 2 ed Eurosport 1, canale 210 di Sky. Per quanto riguarda la copertura a pagamento, sarà possibile fare riferimento a Discovery. La diretta streaming, invece, verrà diffusa da Discovery Plus, Eurosport Player e Dazn.

In Rai, l’evento verrà trasmesso su Rai 2 dalle ore 14:30 per la fase finale della tappa. La telecronaca, in questo contesto, è stata afficata a Stefano Rizzato come prima voce e Stefano Garzelli come voce tecnica. Giada Bordato, invece, si occuperà del Giro femminile. Il Tour, inoltre, potrà essere guardato anche in streaming su Raiplay.

Tra i favorivi del Tour de France 2022, poi, ci sono Tadej Pogacar, pronto a difendere il titolo; Primoz Roglic; Jonas Vingegaard; Daniel Marinez; Geraint Thomas; Aleksandr Vlasov, Rigoberto Uran; Jakob Fuglsang. I francesi, invece, hanno risposto la loro fiducia in Pinot, Gaudu e Bardet mentre gli italiani confidano in Damiano Caruso, sul podio nel 2021.