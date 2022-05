Giro d’Italia 2022: tappe, date e dove vederlo in tv

Giro d’Italia 2022: quali sono le 21 tappe in programma della 105esima edizione dell’evento? Date e dove vedere la diretta in tv.

Giro d’Italia 2022: dove vederlo in tv

Il Giro d’Italia 2022 ha avuto ufficialmente inizio nella giornata di venerdì 6 maggio a Budapest, in Ungheria., e si concluderà a Verona il prossimo 29 maggio.

La 105esima edizione della Corsa Rosa si articolerà in un totale di 21 tappe e sarà visibile sul piccolo schermo sia su RaiSport che su Eurosport 1 e 2. Intorno alle ore 14:00, il Giro d’Italia potrà essere seguito anche su Rai 2. L’evento, infatti, verrà trasmesso in sostituzione di Ore 14 e di Detto Fatto, che sono andati in onda con l’ultima puntata nel pomeriggio di giovedì 5 maggio.

Il favorito è Richard Carapaz (Ineos) che ha già vinto la gara tre anni fa e vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Tappe e date

Le 21 tappe della Corsa Rosa vedranno i 176 ciclisti in gara percorrere 3.410,3 km e circa 50.580 metri di dislivello.

Nel dettaglio, le tappe e le date del Giro d’Italia 2022 sono le seguenti: