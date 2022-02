Achille Lauro look Sanremo 2022: irriverente e “nudo” sul palco dell’Ariston

Achille Lauro look Sanremo 2022: il cantante si mette in mostra più per la sua scenografia anziché per la sua musica. La sua canzone “Domenica” va in secondo piano.

Achille Lauro look Sanremo 2022

Achille Lauro ancora una volta sorprende per il suo look a Sanremo. Si presenta scalzo e a dorso nudo, solo con un pantalone stretto. Nei suoi atteggiamenti sempre irriverenti che quasi sono contraddittori con il coro del Harlem Gospel Choir.

Il cantante con il suo brano e la sua “scenica” presentazione vuole sfidare il pubblico e non importa se siamo in prima serata su Rai 1. Un inizio con il botto per la 72esima edizione del Festival.

Domenica: il significato della canzone di Achille Lauro

Domenica di Achille Lauro è una canzone che mescola alla perfezione il pop e il rock. Il testo, ricco di metafore suggestive e decisamente ironiche, sembra in un certo senso collegato al precedente Rolls Royce. Il significato, portato all’estremo da un cambio di sound, parla della domenica come di un giorno di pausa dal mondo intero. Una specie di momento di libertà dopo il turbinio vissuto durante la settimana. “Per me la Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si sc*pa, quello che ci va di fare“, ha dichiarato Achille Lauro.