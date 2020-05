Aereo biposto precipita nel Tevere, alle porte di Roma. Salvo l’istruttore, disperso l’allievo. Era appena decollato dall’Urbe

Un aereo biposto scuola, DA20-C1 della flotta Urbe Aero (nella foto un modello gemello), è precipitato a Roma, intorno alle 15.20 di oggi, subito dopo il decollo dall’aeroporto dell’Urbe. Il velivolo si è inabissato nel fiume Tevere per causa ancora in corso di accertamento. Il pilota è stato tratto in salvo da un elicottero dell’Ares 118 e trasportato in codice rosso in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Disperso l’allievo passeggero. Alle ricerche partecipano squadre del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco e della polizia fluviale.

🔴 #Roma #25maggio, aereo biposto precipitato nel #Tevere, tra via Vitorchiano e l’aeroporto dell’Urbe: salvo uno degli occupanti, in corso le ricerche di un possibile disperso con #sommozzatori ed elicottero dei #vigilidelfuoco. Aggiornamento ore 17:00 pic.twitter.com/qoN6cGwPcR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2020