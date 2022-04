Aggiornamento graduatorie GPS 2022: cosa sapere

Aggiornamento graduatorie GPS 2022: sono previste novità in base alla bozza del decreto ministeriale. Ecco dunque cosa sapere e quali possono essere le modifiche.

Aggiornamento graduatorie GPS 2022

Nell’aggiornamento delle graduatorie GPS sono previsti inserimenti e novità di punteggio titoli e servizio ma che disciplinerà anche l’attribuzione delle supplenze sia al 31 agosto – 30 giugno, che temporanee. Le graduatorie provinciali GPS potrebbero essere infatti aggiornate tra aprile e maggio 2022 con un nuovo regolamento.

I requisiti per inserirsi nelle Graduatorie Provinciali Supplenze variano a seconda della classe di concorso. In linea generale, per ogni classe di concorso è necessario il possesso di:

titolo di studio conforme con la cdc a cui si vuole accedere (diploma o laurea);

eventuali CFU necessari per l’accesso (tra cui 24 CFU).

Cosa prevede il testo del decreto

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente pubblicato la bozza del Decreto per l’aggiornamento delle GPS 2022: sarà possibile fare domanda da metà Aprile 2022.

Tra le principali novità presenti nella bozza del Decreto MIUR troviamo: