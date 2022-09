Al posto suo: trama, storia vera, cast e dove è stato girato il film della serie Purché finisca bene

Al posto suo è il film che fa parte della serie di Purché Finisca bene della Rai. Al centro non c’è una storia vera ma vengono raccontate le vicende dei rider, ossia la realtà di coloro che lavorano su mezzi a due ruote per fare consegne a domicilio.

Al posto suo: trama

Al posto suo rientra nella serie di film di Purché finisca bene arrivato alla quarta stagione. I protagonisti sono il severo manager Damiano e il rider Chicco (interpretati entrambi da Alessandro Tiberi). Sono fratelli gemelli, tuttavia, a causa delle loro divergenze caratteriali e delle loro vite separate, non si frequentano da ben 15 anni. Il padre, che non vorrebbe andarsene vedendo i figli che non si parlano, decide di intervenire. Dopo non poche polemiche, riesce a convincerli a scambiarsi di ruolo, per poter ricevere la sua eredità.

Al posto suo: storia vera

Nonostante possa sembrare la storia raccontata nel film verosimile, non è ispirata ad eventi realmente avvenuti. Al centro della storia vengono raccontate le vicende dei rider, ossia la realtà di coloro che lavorano su mezzi a due ruote per fare consegne a domicilio. L’opera è stato diretta da Riccardo Donna e scritta da Alessandro Sermoneta, Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Caterina Salvadori.

Al posto suo: cast

Alessandro Tiberi è sicuramente il protagonista principale del film, tuttavia ecco il cast completo:

Alessandro Tiberi (Damiano / Chicco)

Aurora Ruffino (Agata)

Andrea Bosca (Redaelli)

Liz Solari (Ofelia)

Mauro Serio (Pelecani)

Roberto Citran (Cesare).

Dove è stato girato il film

Il film è realizzato in collaborazione con la Film Commission Friuli Venezia Giulia. Tra i luoghi in evidenzia ci sono Villa Gorgo nella frazione di Nogaredo al Torre (UD) e i Bagni Lanterna di Trieste.

