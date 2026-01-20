Al via la Rottamazione 5, quando e come presentare domanda

Parte la Rottamazione quinquies, introdotta dall'ultima Manovra: è già possibile presentare, ecco come fare e tutte le scadenze.

Al via la Rottamazione quinquies. Sono state avviate le procedure online per aderire alla nuova definizione agevolata, introdotta dall’ultima Manovra. La Rottamazione vale per i carichi affidati all’agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La definizione agevolata è prevista per gli omessi versamenti degli importi dovuti, per i contributi previdenziali Inps (ma non quelli in seguito ad accertamenti), per le sanzioni delle violazioni del Codice della strada accertate dalle prefetture, ma anche per i carichi già presenti in precedenti versioni della Rottamazione.

Non si può invece rottamare cartelle riguardanti debiti inerenti ad enti locali e Regioni. Per esempio, non rientrano le multe relative al Codice della strada emesse dalla polizia locale dei comuni, ma solo nel caso in cui siano state accertate dalle prefetture. Esclusi, per esempio, anche i debiti relativi alla tariffa dei rifiuti o al bollo auto, in quanto imposte locali.

Chi aderisce alla Rottamazione quinquies deve pagare gli importi, le spese di notifica e le spese esecutive. Sono invece escluse le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi iscritti a ruolo e aggio. Vediamo quando bisogna effettuare i pagamenti e come presentare le domande online.

Rottamazione quinquies, quando presentare domanda e quando si paga

È già possibile presentare domanda da oggi e fino al 30 aprile 2026. Poi, entro il 30 giugno 2026, verrà trasmessa a chi ha presentato domanda la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e gli importi. La prima scadenza è fissata per il 31 luglio 2026: entro quella data bisognerà pagare o tutti gli importi in un’unica soluzione oppure la prima delle rete.

È infatti possibile rateizzare gli importi per un massimo di 54 rate bimestrali e una durata totale di nove anni. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata, la Rottamazione diventa inefficace.

Come presentare la domanda per accedere alla definizione agevolata

La domanda per accedere alla Rottamazione quinquies si presenta attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Per farlo è necessario accedere con Spid, Cie o Cns e compilare il form online sul sito. È possibile presentare la domanda sia accedendo all’area riservata che nell’area pubblica.

Chi presenta la domanda, troverà anche un servizio che gli propone sin da subito solo i debiti rottamabili. Inoltre, esiste anche un servizio che permette di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi rottamabili e dell’importo dovuto. Una volta effettuata la richiesta, il sistema invia entro 12 ore una mail con il link per scaricare il prospetto.