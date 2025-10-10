Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un nuovo servizio web dedicato ai contribuenti con un piano di Rottamazione-quater articolato in più di dieci rate. Lo strumento, disponibile su agenziaentrateriscossione.gov.it, consente di richiedere o ottenere direttamente online i moduli di pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.

La novità risponde a un’esigenza pratica: nella comunicazione delle somme dovute inviata dopo l’adesione, erano allegati esclusivamente i moduli riferiti alle prime dieci rate. I nuovi bollettini, predisposti per i piani con oltre dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, verranno messi a disposizione anche via PEC o in formato cartaceo, in base al domicilio indicato dal contribuente. Restano esclusi coloro che, tramite il servizio “ContiTu”, hanno già ricevuto i moduli per tutte le scadenze previste.

Resta invariata la gestione della scadenza intermedia: per il versamento della decima rata con scadenza 30 novembre 2025 va utilizzato l’apposito modulo già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre reperibile in copia nell’area online di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il recupero dei documenti è possibile attraverso il servizio “Copia comunicazione”, che prevede due modalità:

Accesso all’area riservata (con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari, Entratel): nella sezione Definizione agevolata è possibile scaricare direttamente i moduli di pagamento; Richiesta senza credenziali: compilando il form nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione per il riconoscimento, si riceve la copia dei moduli via e-mail.

Con questo aggiornamento operativo, l’Agenzia punta a semplificare la gestione della Rottamazione-quater 2026, garantendo continuità dei pagamenti oltre la decima rata e un percorso digitale chiaro per moduli e scadenze. Parole chiave: rottamazione quater 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione, moduli di pagamento, undicesima rata, Copia comunicazione, ContiTu.