Alan Sorrenti oggi, chi è il cantante di “Figli delle stelle”? Età, carriera, vita privata, moglie e figli

Chi è Alan Sorrenti, il cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 21 ottobre?

Alan Sorrenti oggi, chi è il cantante di “Figli delle stelle”? Età e carriera

Nato a Napoli il 9 dicembre 1950, Alan Sorrenti ha 72 anni ed è noto per alcuni suoi brani come Figli delle Stelle. Il padre del cantante era napoletano mentre la madre era originaria del Galles. Proprio per questo motivo, all’età di 16 anni, è stato mandato in Inghilterra per studiare. Dopo essere tornato a Napoli, ha deciso di dedicarsi al suo sogno e diventare un cantante. Ha avviato, quindi, la sua carriera artistica optando per uno stile rock e sperimentale.

Nel 1972, ha pubblicato il suo primo album Aria mentre l’anno successivo ha pubblicato Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto. Dopo la lunga parentesi di rock progressivo, ha deciso di convertirsi al pop raggiungendo il successo con due brani cult ossia Figli delle stelle del 1977 e L’unica donna per me del 1979. Con quest’ultimo brano, ha vinto il Festivalbar.

Vita privata, arresto, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alan Sorrenti ha avuto una relazione con la modella americana Tony Lee Carland. Nel 1983, è stato sorpreso dalla moglie in atteggiamenti intimi con una donna svedese, Hanna Kirsten. Ne è scaturita una violenta lite che ha reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine. In questo contesto, nella casa dell’artista, vengono scoperte alcune piccole quantità di eroina e la moglie lo accusa di fare uso di stupefacenti e di essere uno spacciatore. Sorrenti è stato quindi arrestato.

Nel 1987, ha pubblicato un nuovo album Bonno soku bodai e ha partecipato al Festival di Sanremo cominciando anche a essere ospite in svariate trasmissioni televisive.

Negli ultimi anni, ha spesso partecipato a Domenica In di Mara Venier e alla serata evento Arena Suzuki 60, 70 e 80condotta da Amadeus all’Arena di Verona.