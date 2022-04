Alberto Angela: moglie, figli, laurea e rapporto con il padre del conduttore di Ulisse

Alberto Angela è sempre di più il volto di Rai 1 con il suo programma culturale Ulisse – il piacere della scoperta. Un programma nato dall’idea sua e anche del padre.

Alberto Angela: moglie e figli

Alberto Angela è il famoso divulgatore scientifico che spesso è in televisione con i suoi programmi culturali. I suoi programmi più noti sono Passaggio a Nord Ovest e Ulisse – Il piacere della scoperta. Sua moglie è Monica Angela, donna lontana dalle telecamere e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Originaria di Parma, con il marito ha avuto ben tre figli: Riccardo (nel 1998), Edoardo (nel 1999) e Alessandro (nel 2004).

Alberto Angela: laurea

Il divulgatore scientifico è nato a Parigi e ha trascorso parte della sua infanzia all’estero. Infatti, si diploma a scuola in Francia per poi laurearsi in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e Lode. In seguito, ha frequentato vari corsi di specializzazione presso alcune delle più prestigiose Università statunitensi.

Rapporto con il padre

Anche il padre è stato un grande divulgatore scientifico e infatti ha esordito con Piero Angela nel 1993 nel programma Il pianeta dei dinosauri. In un’intervista passata, Alberto ha ammesso di essere stato ispirato dal padre. “Abbiamo fatto tanti viaggi in famiglia ma le storie più belle erano quelle di papà, le sue avventure: ascoltarlo era un po’ come leggere Salgari. Ha cominciato che non c’era la televisione ed è ancora in prima serata: è un patrimonio”. Un altro programma nato dall’idea di padre e figlio e che ancora oggi ha successo è Ulisse – il piacere della scoperta.

Padre e figlio ma anche colleghi: “Siamo padre e figlio ma anche due colleghi. Io ho imparato da lui la grande professionalità, grande lavoro e mettere le cose in maniera molto naturale. L’umiltà di non andare a dire “ho fatto, ho detto””.

Un’ammirazione e una stima che sono reciproche. “Mio figlio Alberto – ha raccontato Angela a Sapere.it – ha fatto il percorso contrario al mio. Io sono partito come cronista e sono finito a fare il giornalista scientifico. Mio figlio è partito come paleontologo ed è finito a fare programmi di archeologia, arte, bellezze naturali. Abbiamo scritto anche dei libri insieme”. Poi, ha aggiunto: “Alberto è più bravo di me. Da molti anni ognuno lavora per conto proprio, ormai ha un seguito superiore al mio! Ne sono felicissimo, anche perché lui, come gli ho insegnato, fa bene le cose, seriamente. I figli vanno allevati con principi sani e con un impegno educativo forte. Le cose poi nascono da sole”.

Leggi anche: Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli, storia d’amore, da quanto stanno insieme e come si sono conosciuti