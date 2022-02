Ale e Franz oggi: età, vero nome, vita privata e film del duo comico reso popolare da Zelig

Chi sono Ale e Franz, il duo di comici che ha raggiunto il successo in contesto nazionale grazie al programma Zelig.

Ale e Franz oggi: età, vero nome e carriera dei due comici

Ale e Franz sono un duo comico divenuto popolare grazie a Zelig che è stato istituito nel 1995 da Alessandro “Ale” Besentini e Francesco “Franz” Villa. I due comici sono nati entrambi a Milano, rispettivamente l’11 maggio 1971 e il 29 gennaio 1967: hanno quindi 50 e 55 anni.

Besentini e Villa si sono conosciuti nel 1992 al Centro Teatro Attivo (CTA) di Milano, presso il quale stavano frequentando i corsi e i laboratori di formazione professionale al fine di cominciare la loro carriera nel mondo artistico e dello spettacolo.

Il successo, per il duo, è arrivano nei primi anni del nuovo millennio, quando hanno cominciato a collaborare con Zelig. La loro comicità a tratti stralunata e a tratti intrisa di elementi surreali e che mescola tra loro caratteristiche tipiche del comico, del tragico, della maschera e della clownerie li ha portati a vincere il premio “Satira politica” di Forte dei Marmi nel 2001.

Zelig non è l’unico programma al quale Ale e Franz hanno partecipato. Sul piccolo schermo, infatti, sono apparsi anche in Seven Show, Pippo Comedy Shoe e Mai dire Gol.

Nel 2010, hanno ottenuto il loro primo programma Buona la prima!, trasmesso su Italia 1. In questo contesto, i due comici recitavano a soggetto traendo spunto dai suggerimenti degli ospiti.

Nel 2021, Ale e Franz sono tornati a Zelig e hanno ritrovato i conduttori storici del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Film del duo comico reso popolare da Zelig

Nel 1999, il duo comico ha debuttato al cinema, entrando nel cast dei seguenti film:

La grande prugna, regia di Claudio Malaponti (1999);

Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella (1999);

La terza stella, regia di Alberto Ferrari (2005);

Mi fido di te, regia di Massimo Venier (2007);

Capitan Basilico, regia di Massimo Morini (2008);

Il peggior Natale della mia vita, regia di Alessandro Genovesi (2012);

Area Paradiso, regia di Diego Abatantuono e Armando Trivellini (2012);

Un boss in salotto, regia di Luca Miniero (2014);

Un fidanzato per mia moglie, regia di Davide Marengo (2014);

Soap opera, regia di Alessandro Genovesi (2014);

Comedians, regia di Gabriele Salvatores (2021).

Nel corso della loro carriera, Ale e Franz sono stati anche doppiatori: hanno prestato la voce ha due personaggi del lungometraggio di animazione Madagascar: il leone Alex e la zebra Marty.

Inoltre, il duo comico ha anche dato il nome a un asteroide, il corpo celeste 15379 scoperto da un amico comune il 29 agosto 1997 e battezzato Alefranz.

Chi sono Ale e Franz? Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata dei due comici, si hanno a disposizione poche informazioni. Ad esempio, è noto che Alessandro Besentini ha una moglie e due figli dei quali, tuttavia, non si conosce l’identità.

Su Francesco Villa, invece, non si ha alcuna notizia rispetto al suo privato: la vita dell’uomo, infatti, è da sempre avvolta nel mistero.