Alessandra Viero, vita privata: marito e figli

Chi è Alessandra Viero, la giornalista italiana che conduce Quarto Grado su Rete 4 insieme al collega Gianluigi Nuzzi.

Alessandra Viero, chi è? Biografia e carriera

Alessandra Viero, volto noto delle reti Mediaset, è nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza, in Veneto. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, ha intrapreso la carriera di giornalista, cominciando a lavorare con alcune testate locali già prima del conseguimento della laurea. La donna è, poi, diventata giornalista professionista regolarmente iscritta all’albo nel 2006.

Nel 2008, ha debuttato nel mondo del piccolo schermo, diventando inviata speciale del Tg 4 e lettrice di agenzie in studio.

Nel 2011, invece, è stata una delle principali conduttrici di TGcom24, il canale all-news targato Mediaset. Nell’estate 2015, è stata scelta per condurre Pomeriggio Cinque Cronaca su Canale 5 mentre, nell’ottobre dello stesso anno, è stata nominata conduttrice di Domenica Cinque, lavorando al fianco di Alessio Vinci. Successivamente, venne sostituita da Sabrina Scampini.

Dal 2013, è entrata a far parte della redazione di Studio Aperto e ha preso il posto di Sabrina Scampini a Quarto Grado, conducendo il programma insieme a Gianluigi Nuzzi. La coppia di conduttori, inoltre, dal 2014 si occupa anche di un nuovo programma estivo di cronaca trasmesso su Canale 5 e intitolato Segreti e delitti.

Vita privata: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Viero si è sposata con Fabio Riveruzzi in Campidoglio, a Roma, nell’estate del 2021. L’uomo, che è un senior content editor ed è specializzato in Digital Music Marketing, lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e sviluppa contenuti per una rinomata app musicale.

La notizia relativa al matrimonio era stata annunciata proprio dalla giornalista durante la puntata di Quarto Grado dello scorso 2 luglio 2021. La conduttrice, inoltre, ha postato anche alcuni scatti della cerimonia sul suo profilo Instagram.

Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi hanno un figlio, Roberto Leone, che è nato il 25 marzo 2017.