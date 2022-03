Alex Schwazer oggi: moglie, figli, biografia, ultime notizie e pubblicità

Alex Schwazer oggi: un passato da sportivo anche vincente ma con una questione di doping piombata ben due volte nella sua carriera. Nel 2022 prova un’avventura nel mondo dello spettacolo.

Alex Schwazer oggi: biografia

Alex Schwazer è nato il 26 dicembre del 1984 a Vipiteno, in Trentino Alto Adige. Da piccolo, all’età di 15 anni, si avvicina all’atletica. Poi la marcia diventerà la sua disciplina sportiva anche professionale.

Nel 2005, a soli ventuno anni, si laurea campione italiano nella 50 chilometri, e nello stesso anno, sempre nella stessa competizione, si aggiudica la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Helsinki. Ai Campionati Mondiali di Osaka, in Giappone, conferma il bronzo ottenuto due anni prima, non riuscendo a superare il francese Yohann Diniz. Nel 2008 in occasione delle Olimpiadi di Pechino, si aggiudica la medaglia d’oro con il tempo di 3 ore, 37 minuti e 9 secondi.

Il 2021 è un anno nero, Alex è stato trovato positivo in occasione di un controllo antidoping eseguito una settimana prima a sorpresa dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping; la positività è all’eritropoietina. Il 23 aprile del 2013 Alex Schwazer viene squalificato per tre anni e sei mesi dal Tribunale Nazionale Antidoping; il 22 dicembre del 2014 patteggia davanti alla Procura di Bolzano la pena di otto mesi e una sanzione pecuniaria di 6mila euro.

Nel 2016, dopo la squalifica, torna nelle competizione ma viene di nuovo trovato positivo anche se respinge tutte le accuse. Nel febbraio 2021 viene disposta l’archiviazione del procedimento penale ai danni dell’atleta per “non aver commesso il fatto”. Nel 2022 è entrato nel cast del programma televisivo Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca.

Alex Schwazer: moglie e figli

Nel mese di marzo del 2017 diventa papà: la sua compagna Kathrin Freund, estetista di Vipiteno, dà alla luce la piccola Ida. Invece, a Novembre 2020, è nato il secondo figlio Noah. Kathrin Freund e Alex Schwazer si sono conosciuti nel 2016, nell’anno in cui il marciatore ha ricevuto la sua seconda squalifica.

Ultime notizie e pubblicità

Nel 2022 lo sportivo prova un’esperienza nuova nel mondo dello spettacolo partecipando al programma televisivo Pechino Express. Davvero una novità dopo che però lo sportivo si era già cimentato con la scrittura pubblicando la sua autobiografia.

Dopo che fu trovato la prima volta positivo, Alex vide voltargli le spalle tanti marchi pubblicitari che vollero togliere il suo nome per non essere rovinati. La storia del doping di Alex fu molto ripresa a livello mediatico.