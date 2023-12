Alfa, chi è il rapper: vita privata, nome, fidanzata e carriera

Alfa è un giovane rapper che si sta affermando, in particolare, nelle piattaforme musicali streaming. Il cantante parteciperà tra i big del prossimo Festival di Sanremo.

Alfa, chi è il rapper: vita privata e fidanzata

Alfa è un giovane rapper nato il 22 agosto del 2000 a Genova. All’anagrafe è Andrea De Filippi e lui stesso spiega il motivo del suo nome d’arte:“Alfa in greco vuol dire inizio, principio. Mi sento eternamente insoddisfatto. Qualunque sia il risultato, non mi basterà mai. Per questo mi sentirò sempre all’inizio di qualunque cosa io faccia”.

L’artista è legato sentimentalmente a Sofia Marco, giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova, squadra che milita nel campionato di Serie B1.

La carriera

Nel 2018 partecipa ai casting di X-Factor, ma non riesce ad accedere al programma così il suo successo arriva grazie a Youtube e a Spotify. La canzone “Cin cin”, prodotta dall’amico e collaboratore Yanomi, ha superato quota 10 milioni di visualizzazioni. Due gli album pubblicati finora dal cantante: “Before Wonderlust”, uscito nel 2019, e “Nord”, uscito nel 2021. Nel 2020 Alfa collabora con la cantante Annalisa, che partecipa alla realizzazione del singolo “San Lorenzo”, prodotto sempre da Yanomi. Nel 2023, Alfa pubblica il singolo “Bellissimissima” che poi è diventato uno dei singoli più ascoltati ed apprezzati dell’estate.