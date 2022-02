Alice Mangione: biografia, comica, marito, figli, film, Lol-Chi ride è fuori

Alice Mangione è un’attrice comica che ha avuto successo inizialmente sul web con diversi progetti che ancora oggi porta avanti, anche insieme al marito. Nel 2022 è entrata nel cast del programma Lol-Chi ride è fuori.

Alice Mangione: biografia

Alice Mangione è nata a Bergamo il 3 agosto 1984. Insieme alla sua famiglia vive a Milano. Con il marito ha ideato e sviluppato The Pozzolis Family, gli sketch di vita quotidiana che li hanno portati al successo sul web. La Pozzolis Family conta oltre 120 mila iscritti su YouTube e più di 800 mila followers sulla pagina Facebook.

Alice Mangione: comica

L’attrice debutta giovanissima come comica al fianco di Maccio Capatonda nel programma di Italia 1 Mai dire martedì. Ha vinto il Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e poi a quello del Cabaret in Rosa nel 2009. Il successo prima di ogni cosa è arrivato Alyce Make Up, personaggio che la porterà a La Prova dell’Otto di Caterina Guzzanti.

Marito e figli dell’attrice

Alice è sposata con Gianmarco Pozzoli. La prima volta l’11 maggio 2019 hanno celebrato un matrimonio con rito pagano, mentre il 18 maggio 2019 si sono uniti con rito civile. Hanno due figli: Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca, nata nel 2017.

Film dell’attrice

Mangione non ha tantissima esperienza come attrice di cinema. Ha esordito al cinema in Oggi sposi. Ha poi recitato in Un fidanzato per mia moglie.

Mangione a Lol-Chi ride è fuori

L’attrice comica nel 2022 insieme al marito è nel cast della seconda stagione del programma Amazon Lol-Chi ride è fuori.